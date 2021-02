L'Angleterre confirme deux matchs de préparation en juin avant l'Euro

L'Angleterre préparera son Euro 2021 face aux nations qu'elle devait initialement affronter l'année passée.

La fédération anglaise a annoncé ce mercredi que l'Angleterre affronterait l'Autriche et la Roumanie les 2 et 6 juin prochains en préparation de l'Euro 2021, qui débute le 11 juin. Deux rencontres qui se dérouleront sur le sol anglais dans des stades pas encore communiqués (l'Angleterre devait initialement se rendre à Vienne pour affronter l'Autriche).

Les Three Lions sont versés dans le groupe D à l'Euro et y affronteront la Croatie, l'Écosse et la République Tchèque. Le mois prochain, l'Angleterre lance sa campagne de qualification pour le Mondial 2022 face à Saint-Marin, l'Albanie et la Pologne.