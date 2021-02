Retour d'un cadre pour OHL au Standard

Toujours candidat au top 4, le promu récupère un élément fort au moment de se déplacer à Sclessin.

Sascha Kotysch est à nouveau dans le groupe louvaniste au moment d'aborder l'important déplacement à Sclessin. Touché aux ischios-jambiers, le défenseur central allemand avait manqué les cinq dernières rencontres d'OHL en championnat.

Mais cette blessure n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir. Il a d'ailleurs joué 90 minutes en Coupe de Belgique. Et il attend beaucoup de ce match au Standard. "J'espère qu'on jouera un aussi bon match qu'à l'aller (OHL s'était imposé 1-0 en semptembre). (...) Nous devrons gagner les duels et jouer notre jeu", insiste qui a participé 19 rencontres et inscrit un but depuis le début de saison en Pro League.