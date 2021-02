Le Coronavirus s'invite à nouveau au Club de Bruges

Le Club de Bruges doit à nouveau faire face à des soucis avec l'épidémie de Coronavirus.

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges. Le Club a renvoyé Charles de Ketelaere à son domicile car il présentait des symptômes du Coronavirus. Il ne sera pas du déplacement à Kiev.

En ce moment, les résultats des tests effectués n'ont pas encore été reçus et il est donc possible que d'autres joueurs soient touchés par le virus. Plus d'informations seront données dans la journée.