Nouvelle tuile pour Mitrovic, positif au Covid-19

L'ancien buteur du Sporting d'Anderlecht a entamé une quarantaine.

Aleksandar Mitrovic avait été sévèrement critiqué par son club et par son coach, début janvier, après avoir enfreint les règles sanitaires britanniques pour célébrer le nouvel an, il va connaître un nouveau coup d'arrêt: comme l'a confirmé Fulham, le Serbe est positif au Covid-19 et en quarantaine.

Il a manqué la rencontre de dimanche à Everton et risque également de louper les importants matchs de mercredi à Burnley et du week-end prochain contre Sheffield United. Un coup d'arrêt dont n'avait pas besoin l'ancien Mauve qui peine à retrouver sa place dans le onze de base des Cottagers depuis le début de l'année.