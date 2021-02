Felice Mazzù boit du petit lait: "Gagner avec le zéro derrière, une satisfaction"

Felice Mazzù et l'Union St-Gilloise ont pris trois points importants sur la pelouse de leur dauphin.

Felice Mazzu avait été battu lors de sa dernière visite au Pairay, sur le score de 1-0. Cette fois, il rentre sur Bruxelles avec les trois points. "Nous sommes contents de cette victoire", déclare d'emblée le T1 des Unionistes en conférence de presse."C'est une étape importante dans le processus de l'objectif fixé par le club et avec les joueurs."

Il analyse ensuite la rencontre de ses joueurs: "On a eu la chance de marquer très vite pendant que la pelouse était encore praticable, car après ce fut difficile de construire des actions posées. Nous avions marqué alors le plus important était de rester organisés, de ne pas laisser d'espaces entre les lignes. Je dirais même que si on avait mieux géré nos choix de passes dans les 20 derniers mètres nous aurions pu assurer un peu plus la victoire. Mais on a gagné en gardant le zéro derrière, c'est victoire est méritée".

Une victoire qui rapproche encore un peu plus Felice Mazzù et l'Union St Gilloise du titre et du retour en D1A.