L'Atlético tombe pour la deuxième fois de la saison

L'Atlético perd des plumes, avec des circonstances atténuantes. Ce n'est pas de bonne augure avant de retrouver Chelsea en Ligue des Champions.

Confortable leader de la Liga, l'Atlético Madrid a cependant perdu pour la deuxième fois de la saison ce samedi à domicile contre Levante, sur un score sans appel de 0-2.

Le premier but du match a été marqué en première période par José Luis Morales (30', 0-1), le second dans les dernières secondes par Jorge De Frutos (90'+4, 0-2). Malgré une grosse pression, les Colchoneros n'ont jamais trouvé la faille et s'inclinent donc. Il faut dire qu'il y avait beaucoup d'absents du côté des Madrilènes: Carrasco, Trippier, Lemar, Herrera, Savic et Saul Niguez manquaient à l'appel.

Au classement, l'Atlético reste bien évidemment en tête avec 6 points d'avance sur le Real avec le même nombre de matches joués. Les coéquipiers de Courtois jouent ce samedi soir sur la pelouse de Valladolid (21h00).