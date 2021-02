Mars Brys, après la défaite de Louvain: "Ce n'est pas une honte de perdre à Bruges"

Les Louvanistes n'ont pas vu le jour sur la pelouse de Bruges

C'est assez rare pour le souligner. Lui qui a souvent le sourire en conférence de presse, qu'il soit sincère ou moqueur, avait un visage assez fermé. Son équipe n'a pas vu le jour au Jan Breydel, mais le coach se voulait philosophe.

"Bruges a été beaucoup plus fort", déclare Brys en conférence de presse. "Nous avions deux possibilités: se regrouper en défense, ou alors tenter de jouer notre jeu et c'est ce qu'on a essayé de faire. Le problème, c'est qu'on encaisse trop tôt dans la rencontre pour espérer quoi que ce soit".

Par la suite, rien n'a non plus marché comme prévu: "On a essayé de profiter des ballons qu'on a eu, des possibilités, de jouer le coup à fond, mais juste avant la mi-temps on encaisse le deuxième but. Dans le vestiaire, nous avions un plan: marquer pour les faire douter. Mais ils ont géré le match."

Il termine en disant tout haut ce que tout le monde pense tout bas: "Ce n'est pas une honte de perdre contre Bruges. J'espère qu'ils porteront haut les couleurs de la Belgique contre Kiev".