Roy Hodgson élogieux envers Benteke : "Certains feraient mieux de suivre l'exemple de Christian"

Le Diable Rouge a été décisif avec Crystal Palace face au Brighton de Leandro Trossard.

Christian Benteke s'est mis en évidence et a rapporté des points précieux à son équipe. Monté au jeu, le Belge a marqué le but de la victoire dans les derniers instants, et a également marqué des points aux yeux de son coach.

Son entraîneur était ravi de la performance de l'attaquant : "C'est ce que les entraîneurs attendent de leurs joueurs. Nous avons un noyau large mais seulement 11 gars peuvent jouer. Et celui qui veut jouer doit pouvoir saisir sa chance quand elle se présente", confiait Roy Hodgson sur le site du club.

Michy Batshuayi est pour sa part resté sur le banc toute la rencontre : "On voit bien trop souvent des joueurs qui préfèrent s'apitoyer sur leur sort, plutôt que de réagir comme Christian l'a fait contre Brighton. Certains feraient mieux de suivre l'exemple de Christian."