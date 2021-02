Les Marseillais sont confiants avant Lyon: "Si on n'a pas perdu en jouant à 9 contre Bordeaux..."

Marseille a repris des couleurs depuis quelques semaines. Le choc contre l'Olympique Lyonnais arrive donc à point nommé.

Dimanche, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Alors que les Gones, 3es au classement, luttent pour le titre de champion de France, le milieu de terrain phocéen Pape Gueye aimerait bien faire chuter l'OL.

"S'il y a une victoire, ça peut être un bon déclic pour la fin de saison, on sort de quatre matchs sans défaite, on a retrouvé un groupe. On n'a pas perdu contre Bordeaux à 9, je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi il y a quelques mois. Si on peut priver Lyon de gagner le championnat, on va le faire, on ne vas pas réfléchir", a assuré le Marseillais en conférence de presse ce vendredi.