Le FC Barcelone réagit à la perquisition de ce matin

Après la perquisition des locaux du Barça ce matin, Josep Maria Bartomeu a été placé en garde à vue en compagnie de dirigeants, anciens et actuels, du club.

Le FC Barcelone a réagi officiellement à cette perquisition, qui a vu le président démissionnaire Josep Maria Bartomeu être placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête le visant. Le club affirme "travailler en collaboration avec la police catalane afin de contribuer à établir clairement les faits", lit-on. "Les informations et la documentation demandées par la police judiciaire portent strictement sur les faits relatifs à cette affaire. Le FC Barcelone exprime son plus grand respect pour le processus judiciaire en place et pour le principe de la présomption d'innocence des personnes concernées".