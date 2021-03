Les sentiments mitigés de Jens Cools: "On peut être heureux avec un point, mais..."

Jens Cools, qui a eu quelques mots avec l'attaquant français Henry pendant et après la rencontre, est revenu sur le nul spectaculaire entre les Pandas et les Louvanistes.

Jens Cools et Eupen ont pris un bon point ce samedi contre une toujours excellente équipe louvaniste. Le scénario du match, complètement, fou, laisse évidemment un goût amer dans la bouche de l'ancien joueur de Waasland-Beveren, titularisé au milieu de terrain.

"On peut finalement être heureux avec un point", déclare Cools en conférence de presse. "Même si on a eu des occasions, en fin de match, avec le pénalty manqué aussi, ce fut une rencontre équilibrée durant laquelle il y a eu de gros duels. Avec Henry? On a été en contact, dans un gros duel, cela n'a rien de personnel, ce sont des choses qui arrivent sur un terrain de football. Je suis resté concentré sur mon match".

En face, il est vrai que c'est une belle équipe d'OHL, qui prouve chaque semaine qu'ils ne voleraient pas leur place dans le top 4. "Quand on regarde leur saison, on voit que c'est une bonne équipe. On a fait de notre mieux, on a fait des erreurs, comme sur le troisième but. Un de nos défenseurs sort et Mercier prend l'espace. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Courvrir c'est ce qu'on doit faire en premier. Heureusement nous sommes revenus après cela".

Et au final, Eupen prend un bon point, qui ne fait pas avancer l'équipe vers les playoffs, que du contraire, mais qui fait du bien après la semaine chargée.