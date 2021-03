Un "point mérité" pour STVV à Charleroi

Le partage du STVV à Charleroi: peut mieux faire? Oui, répond Peter Maes, mais le coach limbourgeois est malgré tout satisfait du point glané par ses troupes dans le Hainaut.

C'était un match très fermé avec très peu d'occasions et STVV a quitté le Stade du Pays de Charleroi avec un point qui contente Peter Maes. "Un point mérité", insiste le coach des Limbourgeois qui se dit aussi "satisfait" de la prestation de son équipe.

"On doit être plus dangereux"

"C'était important de réagir après la défaite contre Eupen de la semaine dernière et c'est ce que nous avons fait. Ne rien donner à Charleroi, c'est déjà synonyme de bonne prestation. On a défendu de manière bien compacte. En deuxième période, on a même été un peu meilleur dans le jeu. C'est un match qui va nous donner confiance pour la suite", estime-t-il.

Mais Peter Maes se montre aussi réaliste et il sait qu'offensivement, ça aurait pu être mieux. "Jouer avec une bonne organisation est une chose, mais on doit encore travailler pour se montrer plus dangereux", insiste-t-il. D'autant plus que c'est un match capital de bas de tableau contre Waasland-Beveren qui attend les Trudonnaires dans deux semaines.