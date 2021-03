Buteur, Badji a quitté ses partenaires à la demi-heure: "Il n'était pas assez bon"

C'est une scène que l'on voit très rarement: buteur, Badji a été sorti à la demi-heure de jeu par son entraîneur Philippe Clement. Et il n'était pas blessé.

Youssouph Badji n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il a vu son numéro sur le panneau du quatrième arbitre à la 31ème minute de jeu. L'attaquant a même demandé si c'était bien à lui de sortir, et à deux reprises. On pouvait voir la déception sur son visage au moment de rejoindre le banc, où Philippe Clement lui a adressé quelques mots.

En conférence de presse, le T1 de Bruges est revenu sur cet épisode et sur ce qui a motivé sa décision. "J'hésitais entre Badji et Perez avant le match. Après une demi-heure, j'ai fait le changement car je trouvais que Youssouph n'était pas assez bon en possession de balle. Oui, il avait marqué un but, mais j'attends plus d'un attaquant, c'est un poste qui est crucial dans mon équipe, surtout pour faire jouer les autres".

Clement sait que ce n'est pas idéal et il a tenu à éteindre directement l'incendie: "Je sais que ce n'est pas amusant pour lui, mais je me devais de prendre une décision rapide pour l'équipe. Je n'ai pas perdu ma confiance en Badji, il sait maintenant qu'il doit passer un cap pour devenir encore meilleur".