Jérémy Doku, deux Brugeois et un Rouche font partie des jeunes les plus prometteurs au monde !

L’étude de l’Observatoire du football pondère les minutes de championnat disputées par les joueur avec le niveau sportif de leurs clubs d’emploi à l’échelle globale. Les jeunes joueurs anglais sont les jeunes qui ont le plus de temps de jeu dans les meilleurs clubs européens depuis janvier 2020.

Dans les joueurs nés en 2000, c’est Jadon Sancho, titulaire indiscutable à Dortmund, qui arrive en tête devant Alphonso Davies et son coéquipier à Dortmund Erling Haaland.

Issue number 3⃣2⃣8⃣ of the @CIES_Football Weekly Post presents the most promising youngsters worldwide 🌏 @Sanchooo10 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 leads the table for players born in 2000 ahead of @AlphonsoDavies 🇨🇦 & @ErlingHaaland 🇳🇴 💪 Full tables ➡️ https://t.co/1ujiaQ7K3b pic.twitter.com/VekTT4K8id

Pour l’année 2001, c’est le prodige d'Arsenal Bukayo Saka et le talent de Manchester United, Mason Greenwood qui dominent le classement devant le français de l’AS Monaco Benoit Badiashile. Charles de Ketelaere est 6ème devant son coéquipier Odilon Kossounou classé à la 13ème place et devant Nicolas Raskin 18ème.

Most experienced 2⃣0⃣0⃣1⃣- born players worldwide? @BukayoSaka87 & @masongreenwood 🙌 at the top 🏔️ Four players eligible for 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 in the top 🔟 Full data in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/1ujiaQ7K3b pic.twitter.com/putLwSMJmW