Matej Mitrovic, un retour presque gagnant

Le défenseur croate a retrouvé non seulement les terrains mais surtout une place de titulaire. Il n'a malheureusement pas goûté aux joies de la victoire.

Matej Mitrovic est enfin de retour. Lui qui n'avait plus été titulaire depuis une éternité. Nous étions le 26 janvier 2020 et c'était lors d'un déplacement du Club sur la pelouse de courtrai (2-2). Ce vendredi à Charleroi, il était à nouveau aligné dans l'axe de la défense, profitant de la suspension de Kossounou.

"Je suis content d'être de retour. Cela faisait longtemps et j'ai eu de bonnes sensations", nous déclare Mitrovic après la rencontre. "Malheureusement, nous n'avons pas gagné. Ca aurait été une bonne chose pour moi et l'équipe de prendre les trois points. Nous aurions pu le faire, avec les occasions. Le but? On perd un duel, c'est dommage".

Le défenseur croate aurait espéré une autre issue, et rentrer à Bruges avec les trois points. Mais au final, il peut être content de sa prestation car il a été solide dans les duels, surtout avec Nicholson. Sauf une fois.... sur corner.