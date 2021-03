Antoine Griezmann est entré dans l'histoire de la Liga

Face à Huesca, le Français a retrouvé le chemin des filets après plus d'un mois et demi sans but. De plus, ce goal lui a permis de franchir la barre symbolique des 150 buts en Liga.

Antoine Griezmann vient d'inscire 150 buts en onze saisons en Liga. Sous les couleurs de la Sociedad d’abord (40 buts) puis surtout avec l’Atletico Madrid (94) et donc enfin avec le Barça (16). Le Français de 29 ans conforte sa place de deuxième meilleur buteur français loin derrière Karim Benzema (184 buts depuis son arrivée au Real en 2009). Le Champion du monde 2018 est le 22ème meilleur buteur de l'histoire de La Liga. À savoir que la dixième place est occupée par Edmundo Suarez avec 195 buts.