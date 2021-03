STVV pleure Kristof Delorge

Kristof Delorge, ancien joueur de STVV et petit frère de Peter Delorge, est décédé.

Agé de 35 ans, Kristof Delorge est décédé en ce début de semaine. L'ancien joueur de STVV ne s'est jamais vraiment imposé au club et avait en son temps été prêté à Geel. Lors d'un entraînement, il avait perdu connaissance, une tumeur au cerveau avait alors été détectée.

Opéré, il semblait en rémission et avait même retrouvé un club en signant à Dessel Sport, mais il ne rejouera jamais et avait mis un terme à sa carrière à l'âge de 22 ans. Kristof est le petit frère de Peter Delorge, ancien joueur et team Manager de STVV.