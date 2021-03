Huit buts, pas de vainqueur: partage spectaculaire entre Deinze et le RWDM

C'était le dernier match en retard en D1B, il aura livré son lot de spectacle.

Le RWDM et Deinze qui n'ont plus rien à gagner en D1B cette saison, se retrouvaient ce jeudi un mois après que leur match ait été reporté en raison des conditions climatiques le mois dernier. Un match qui valait le coup d'oeil.

Ce sont les Bruxellois qui avaient ouvert le score grâce à Jarno Libert, Mehdi Terfi a égalisé quelques minutes avant la pause et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité. En début de seconde période, Nicolas Rommens a redonné l'avantage au RWDM, mais Youssef Challouk, auteur de son deuxième doublé en quelques jours a placé Deinze devant.

Mais le match était loin d'être fini: malgré l'exclusion de Cédric Yambéré, les Molenbeekois ont poussé et inscrit deux nouveaux buts (via Glen Claes et Mata) et c'est Flavien Le Postollec qui a ponctué le festival en égalisant à dix minutes du terme.

Un partage (4-4) et statu quo entre les deux équipes au classement: Deinze pointe à la cinquième place avec 32 unités, le RWDM est sixième à deux unités de son adversaire du jour.