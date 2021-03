Doku sur Liverpool : "S'ils m'aimaient bien à 15 ans, ils reviendront ..."

Jérémy Doku aurait pu rejoindre l'Angleterre très jeune, à l'instar d'autres joueurs formés à Neerpede comme Adnan Januzaj ou Roméo Lavia. Mais il a décidé de commencer sa carrière à Anderlecht.

Ce n'est un secret pour personne : avant de faire ses débuts en équipe A, Jérémy Doku (18 ans) était très suivi par l'Angleterre et faisait partie de ces jeunes talents qu'Anderlecht craignait de perdre avant qu'ils explosent, comme les Musonda, Januzaj ou Lavia. Mais la visite du jeune Doku à Liverpool, à 15 ans, n'a finalement pas débouché sur un transfert. "Tout le monde me parle d'eux parce qu'ils ont été les plus concrets mais il y avait aussi Chelsea, Arsenal", rappelle le joueur de Rennes dans Ouest-France.

"J'ai pu parler avec Klopp, Mané, Wijnaldum, Gerrard ... J'ai beaucoup parlé avec Mané mais pas vraiment de foot (...) C'était un échange et un rapport humain avant tout. Il m'a dit que j'étais jeune, que j'avais encore le temps", explique Doku. À bientôt 16 ans, âge de son premier contrat professionnel, il "préférait rester vigilant" : "Je sais quel doit être mon parcours, c'est devenu sérieux à 15 ans pour moi, je visionnais la suite de ma carrière (...) Je savais qu'à ce moment, je devais rester à Anderlecht. Quand on me demande si je regrette, je dis non, car si Liverpool m'aimait bien à 15 ans, ils reviendront, c'est sûr. À moi d'être bon".