Allegri fixe la date de son retour

Depuis son départ de la Juventus, Allegri est cité partout mais n'a signé nulle part.

Dans une interview donnée à Sky Italia, Massimiliano Allegri a donné une réponse aux rumeurs l’envoyant dans deux clubs italiens : " Naples ou Rome ? Je ne sais encore rien, mais je veux revenir en juin. Sur mon avenir, je ne sais encore rien."

L’entraîneur de 53 ans est également cité comme un possible successeur d’Andrea Pirlo (41 ans) à la Juventus, qui est mal en point après son élimination prématurée en Ligue des Champions et son décrochage en Serie A (4e). A Naples, le coach Gennaro Gattuso est menacé, alors que ses relations ne sont pas au beau fixe avec son président, et que son club n’est actuellement pas en position de se qualifier pour la C1 (5e). A l’AS Roma, Paulo Fonseca est dans une situation similaire à celle du coach de Naples (6e de Serie A, relations conflictuelles avec les joueurs). A noter que le banc de la Fiorentina, 14e de Serie A, vient de se libérer. Massimiliano Allegri a également évoqué les problèmes du football italien dans l’entretien :

"Le football italien doit se retrousser les manches. Nous devons remettre le joueur au centre : recommencer à travailler sur les secteurs de la jeunesse, sur la technique individuelle et la vitesse. Je pense que les éliminations des équipes italiennes (en Coupe d’Europe) devraient nous faire réfléchir."