🎥 Fail: le corner glissé d'Ousmane Dembélé

Le joueur du Barça a guidé les Bleus vers la victoire, mais aussi tiré l'un des pires coups de coin de la saison.

En forme avec le Barça, Ousmane Dembélé a confirmé cet après-midi avec les Bleus. Près de trois ans après son premier but en sélection, le Blaugrana a inscrit le deuxième but de sa carrière internationale, au Kazakhstan, où il a ouvert le score et lancé la France vers le succès.

Moins réjouissant en revanche, c'est aussi Ousmane Dembélé qui s'est complètement loupé sur coup de coin à 20 minutes du terme.