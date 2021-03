Martinez prévient : "La victoire demain est nécessaire"

Après le match nul en Tchéquie, la Belgique doit se reprendre à domicile face à la Biélorussie et Roberto Martinez le sait : autre chose qu'une victoire et ces éliminatoires commencent sur un raté.

Roberto Martinez est dans une drôle de situation : alors qu'il entame les qualifications au Mondial 2022, tout le monde n'a en tête que l'Euro 2020 et analyse donc les performances des Diables à l'aune des attentes pour une compétition qui commence dans deux mois et demi. "Le premier objectif est de prendre les trois points en vue du Mondial au Qatar. C'est le principal. Ensuite, nous tentons d'analyser chaque joueur, de voir leur évolution à l'entraînement".

© photonews

En faisant appel à un groupe très élargi, le sélectionneur des Diables a en effet gardé l'Euro dans un coin de sa tête. "Tout le monde ne recevra pas forcément de temps de jeu, mais les joueurs ont l'occasion de se montrer et sont impliqués. Ils savent que la liste finale sera plus réduite. Cela permet aussi de travailler à l'entraînement avec plus de joueurs les lendemains de matchs, quand le groupe ayant joué se repose, ce qui est nécessaire quand vous avez trois matchs officiels", explique Martinez. "Être présent en sélection aidera ces joueurs dans leur développement et leur carrière".

Le match face au Belarus est capital pour sortir de cette trêve internationale avec une sensation positive, cependant. "La Biélorussie n'a pas de nom connu, mais à l'heure actuelle, nous devons analyser chaque adversaire. On sait qu'ils donneront tout et seront compétitifs. Ce match est crucial afin que ce camp international soit vu comme une réussite : si nous prenons les trois points, cela fera 7/9 et un début satisfaisant. Tout autre résultat et ce sera un échec".