Charleroi: les caviars de Gholizadeh, une première pour Fall et une grosse déception pour Botaka

Fortunes diverses pour les trois Zèbres qui avaient rejoint leur sélection cette semaine.

Touché par le Covid-19, le Sporting de Charleroi n'avait envoyé que trois joueurs en sélection, ils n'ont pas tous connu la même réussite.

Ali Gholizadeh régale avec la Team Melli

Ali Gholizadeh avait retrouvé les joies de la sélection en début de saison, il a su exploiter le seul match amical disputé par l'Iran, contre la Syrie, en ce début de printemps. Avec deux assists, l'ailier des Zèbres a été l'un des grands artisans de la victoire tranquille de la Team Melli (3-0).

🎥 | Hossein Kanaanizadegan a ouvert le score à la 2e minute de jeu sur ce magnifique corner d'Ali Gholizadeh. #IranFootball #TeamMelli pic.twitter.com/hiMdss7DSu — 🇮🇷 Foot Iranien 🇫🇷 (@FootIranien) March 30, 2021

Les premières minutes sénégalaises de Mamadou Fall

Mamadou Fall n'avait encore jamais été appelé en équipe nationale, il a profité des deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN pour disputer ses premières minutes avec les Lions de la Téranga. Le Zèbre est monté à dix minutes de la fin d'un match entre le Sénégal et Eswatini et c'est une autre vieille connaissance de Pro League qui a permis au Sénégal, déjà qualifié pour la CAN, d'accrocher le point du partage (1-1): Cheikou Kouyaté a égalisé... à la 95e minute de jeu.

Déception pour Jordan Botaka et les Eléphants

Le troisième international du Sporting de Charleroi aura connu une semaine beaucoup plus compliquée avec sa sélection. La République Démocratique du Congo et Jordan Botaka, qui a participé aux deux rencontres (défaite au Gabon, victoire contre la Gambie) feront partie des grands absents de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.