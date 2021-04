Zidane heureux des prestations de Thibaut Courtois : "Ce qu'il fait est phénoménal"

Thibaut Courtois a réussi un excellent match face à Liverpool et dans l'ensemble, le Belge réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière.

Zinedine Zidane a souligné l'importance de Thibaut Courtois pour le Real Madrid, après que le Diable Rouge ait encore sorti quelques arrêts phénoménaux face à Liverpool : "Ce que Thibaut réussit en ce moment est phénoménal. Je suis très content pour lui, mais aussi et surtout pour l'équipe", se réjouit le coach du Real dans Marca.

"C'est très important d'avoir un gardien qui amène de la sérénité, sur lequel on peut compter et qui amène des garanties. En ce moment, Courtois fait un excellent travail et nous sommes très contents de lui", conclut Zidane.