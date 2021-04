Anderlecht en position de force : "Il y a eu un déclic"

Anderlecht ira chercher son ticket pour les PO1 sur la pelouse du Stayen.

Pour Gilles De Bilde, les Mauves ne rateront pas l'occasion qui se présente à eux : "Il serait dramatique qu'ils perdent maintenant et je ne m'attends pas à ce que cela se produise", a confié l'ancien joueur du Sporting dans De Zondag. "Après le match contre l'Antwerp, il y a eu un déclic, ce qui a donné plus de confiance aux jeunes. Contre le Club, ils ont également montré qu'ils pouvaient obtenir un bon résultat contre une équipe de PO1."

Beaucoup de joueurs ont pu élever leur niveau : "La contribution de Trebel a été décisive, mais les jeunes sont aussi dans une bonne phase. Je ne pense pas non plus que la pelouse artificielle du Stayen sera un désavantage pour Anderlecht, elle sera même à l'avantage des petits formats agiles et techniquement habiles comme El Hadj, Verschaeren ou Amuzu."

STVV n'a pas brillé face à Genk la semaine dernière : "Si Anderlecht retrouve son niveau et son efficacité de ces dernières semaines, même un bon Saint-Trond ne devrait pas faire le poids", souligne De Bilde. "Maintenant que ce jeune Anderlecht a pu voir durant une saison entière ce que c'est que de jouer sous pression, je ne m'attends pas à ce qu'il ne se qualifient pas en PO1."