La direction du Bayern Munich met les choses au point concernant Hansi Flick !

L'entraîneur Bavarois anime cette fin de saison en Bundesliga.

Après avoir annoncé publiquement son envie de quitter la Bavière en fin de saison, la direction du club a désormais communiqué son étonnement face à cette annonce.

Les dirigeants du Bayern ont expliqué ne pas avoir été prévenus de cette décision, malgré sa sortie dans les médias et ont tenu à effectuer une mise au point

"Samedi, l'entraîneur du Bayern Hansi Flick a annoncé publiquement son désir de prématurément terminer son contrat qui se termine en juin 2023. Hansi Flick avait partagé son souhait de quitter le Bayern la semaine dernière et les deux parties avaient convenu de se concentrer sur les matchs contre Wolfsburg, le Bayer Leverkusen et Mainz afin de ne pas perturber la concentration du club. Le Bayern désapprouve la communication unilatérale d'Hansi Flick et poursuivra les discussions comme convenu après le match à Mainz", a communiqué le club en réponse.