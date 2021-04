Jérémy Perbet est un homme de défis : "Monter en D1B avec le FC Liège"

Le matricule 4 avait annoncé la venue du serial buteur vendredi dernier à 14H. Le joueur âgé de 36 ans a l'envie et l'ambition de propulser le RFCL en D1B dans les plus brefs délais.

Jérémy Perbet a tout de suite été convaincu par le projet du FC Liège. "Je ne voulais en aucun cas terminer ma carrière de cette manière, c'est-à-dire sur un échec. Je voulais rebondir, et j'ai eu des contacts avec des clubs de D1B qui désiraient jouer le maintien et avec des formations de Nationale 1 qui ne visaient pas la montée. Mon objectif est de retrouver le football pro avec le FC Liège. J'ai eu directement le même feeling que j'ai devant le but après avoir rencontré le président Lacomble et le directeur sportif Gaëtan Englebert, c'était clair dans ma tête que j'allais signer à Liège. Je suis un homme de défis et c'est un beau challenge que d'aider le Football Club Liégeois à monter en D1B", a expliqué le Français.

"Je connais l'expérience des montées"

Le serial buteur, auteur d'un total de 110 buts en 245 matchs au sein de l’élite, compte bien apporter son expérience et sa finition aux Sang et Marine. "Après dix minutes avec le coach, j'ai compris qu'il voulait faire progresser l'équipe. On connait mes qualités devant les buts mais j'ai aussi fait évoluer mon jeu ces dernières années. Je dois être utile à mon équipe. Outre marquer des goals, je dois aussi être présent quand l'équipe traverse des moments plus compliqués. Je suis quelqu'un de humble et je vais essayer de guider les plus jeunes. Puis, j'ai l'expérience des montées. J'en ai connues quatre durant ma carrière et c'est quelque chose que je connais par coeur", a souligné l'ancien joueur du Sporting de Charleroi.

© photonews

Le joueur âgé de 36 ans, sous contrat avec OHL jusqu'au 30 juin prochain, n'a plus joué depuis près de sept mois. "Je me sens bien physiquement puisque je m'entraîne deux fois par jour. Il me manque le rythme des matchs mais ça viendra en jouant. Je me réjouis de reprendre le chemin de la compétition. J'espère jouer le plus de matchs possibles et enchaîner les rencontres. Ce ne fut pas le cas à Louvain la dernière année, mais Thomas Henry était au top et on joue dans un système avec un seul attaquant, donc ce fut plus difficile pour moi. Il ne me reste plus beaucoup d'années et je veux profiter au maximum. Et être le plus performant possible également", a souligné le buteur.

"Certains clubs de D1A n'ont pas autant de supporters dans leurs tribunes"

S'il ne connait pas très bien le nouveau championnat dans lequel il va évoluer, le natif de Le Puy-en-Velay a déjà vu des images du douzième homme de Rocourt. "Avant de signer, je me suis renseigné et j'ai consulté les réseaux sociaux. J'ai constaté qu'il y avait un énorme engouement pour le RFC Liège. Puis quand j'ai vu les vidéos, c'est impressionnant. Certains clubs de D1A n'ont pas autant de supporters dans leurs tribunes ni autant de ferveur. Un plus qui m'a conforté dans mon choix de signer ici", a déclaré l'attaquant formé à Clermont.

"Les victoires et la montée"

Meilleur buteur de Pro League en 2012 et en 2016, "Perbut" compte planter des roses en Nationale 1 mais ne fera pas une fixette sur le fait d'être le meilleur artificier la série. "Il y a quelques années, cela aurait été mon objectif, mais j'ai évolué. Je faisais hyper attention à mon ratio de buts et je regardais ceux qui étaient derrière moi au classement à l'époque. Je suis concentré sur le fait de monter tout simplement comme à OHL la saison dernière. J'ai certes envie de marquer des buts, je ne vais pas mentir, mais l'objectif collectif prime. Les victoires et la montée. Une expérience unique qui reste gravée dans une carrière", a conclu Jérémy Perbet qui souhaite ardemment le titre de champion de Nationale 1.