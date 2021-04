Gilles De Bilde valide le transfert de Refaelov à Anderlecht : "Dans le contexte de la reconstruction du club, c'est une bonne chose"

L'Israélien évoluera à Anderlecht la saison prochaine où il a paraphé un contrat de deux saisons.

En fin de contrat à l'Antwerp, Lior Refaelov a signé un contrat de deux ans avec le Sporting d'Anderlecht. "Les Mauves ne paient pas d'indemnité de transfert, et ils ont la sécurité. Ils savent de quoi Refaelov est capable. Ok, il aura un salaire plus élevé, mais c'est une situation gagnant-gagnant", a déclaré De Bilde à HLN avant de poursuivre.

"Dans le contexte de la reconstruction du club, c'est une bonne chose. Refaelov a beaucoup de talent et est le Soulier d'or. Ses performances ont peut-être été un peu moins bonnes ces derniers mois, mais il avait toujours sa valeur ajoutée à Anvers. Et ce sera également le cas pour Anderlecht. Il sera important pour les jeunes avec son charisme, son expérience et son professionnalisme. Il va travailler dur les deux prochaines années", a confié l'ancien attaquant.

"Que peut-il donc apprendre aux jeunes ? Il a des tonnes d'expérience. Il a joué au Club de Bruges, qui l'a laissé partir à l'Antwerp. Là, il a montré qu'il n'est pas encore fini. Il y a laissé sa marque, et c'est ce qu'il veut faire à Anderlecht aussi. Refaelov a encore très faim", a conclu De Bilde.