Le Standard ne lèvera pas l'option d'un de ses joueurs

Le Standard va réorganiser son noyau pour la saison prochaine. Certains contrats coûteux doivent partir. Laurent Jans ne sera également plus à Sclessin.

Laurent Jans est arrivé gratuitement au Standard et disposait d'un contrat d'un an avec une saison supplémentaire en option. Cependant, cette dernière ne serait pas levée et le défenseur luxembourgeois ne sera donc plus à Sclessin la saison prochaine, rapporte la Dernière Heure.

Le défenseur de 28 ans s'était pourtant illustré à plusieurs reprises cette saison avec un but en Coupe et deux assists en Europa League.

D'après les informations du Belang van Limburg, les Rouches chercheraient également des solutions pour Felipe Avenatti (de retour de son prêt), Obbi Oulare et Joachim Carcela.