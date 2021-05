Ce samedi, les play-offs européens débutent et pour le Standard, il reste 6 matches à jouer afin de tenter de sauver les apparences: une participation à la prochaine Coupe d'Europe.

La saison du Standard n'a pas été un long fleuve tranquille, comme d'habitude on aurait tendance à dire. Même si on sait que les Rouches aiment parfois les difficultés, durant cet exercice 2020-2021 le baromètre de la frustration aura été au plus haut point.

En début de saison, sous Philippe Montanier, tout allait pour le mieux lors des matches européens, même si en championnat c'était plus compliqué. Puis les poules de l'Europa League ont débuté et tout s'est écroulé... au-delà même du pire scénario qui avait été imaginé.

Le coach français a été débarqué, Mbaye Leye est arrivé et il a apporté un souffle nouveau.Une belle série de victoires à ramené les espoirs de play-offs 1 en bord de Meuse, mais le soufflé est retombé et les Rouches ont loupé le wagon du top 4.

Heureusement, ils ont sauvé le minimum pour un club comme le Standard: le top 8, mais malheureusement les joueurs de Leye sont passés au travers de la finale de la Croky Cup. Du coup, cette fin de saison est bien plus qu'une bouée de sauvetage.

Il reste 6 matches aux Liégeois pour tenter de sauver une saison qui ne restera pas dans les mémoires. La qualification européenne est un must, mais les adversaires seront redoutables. Il faudra avoir la bonne mentalité que celle de la finale de la coupe pour y parvenir.