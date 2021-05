Jacques Cardoze en passe de devenir le nouveau directeur de la communication de l'Olympique de Marseille

Le présentateur de "Complément d'Enquête" devrait reprendre ce poste vacant depuis janvier et le départ de Grégoire Kopp, embauché en avril 2020 et exfiltré fin janvier, à la suite de désaccords sur le fond et sur la forme avec Jacques-Henri Eyraud.

Jacques Cardoze devrait devenir le nouveau directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, selon L'Équipe. Le journalisté âgé de 51 ans est l'ancien correspondant de France Télévisions à Washington et présentateur actuel et rédacteur en chef de l'émission d'investigation "Complément d'Enquête". Il a aussi été grand reporter et correspondant à Marseille pour France Télévisions. Son profil, apparu il y a plusieurs mois, avant la nomination de Pablo Longoria comme président, a été validé à tous les étages du club phocéen.