Fabio Capello prévient José Mourinho : "Rome brûle tout"

José Mourinho va faire son retour en Serie A puisqu'il sera à la tête de l'AS Roma la saison prochaine.

Champion d'Italie avec l'AS Roma en 2001, Fabio Capello connait bien les Giallorossi. Travailler au sein du club de la Louve est extrêmement difficile et le technicien italien a donc mis en garde José Mourinho. "Rome brûle tout, c'est la plus belle ville du monde, mais aussi un endroit où il est extrêmement difficile de travailler", a lâché Capello dans un entretien à la Gazzetta dello Sport. "Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas beaucoup de patience. On ne cherche pas souvent les raisons d'une défaite", a souligné le coach passé sur le banc de la Roma entre 1999 et 2004 et champion d'Italie avec le club de la Louve en 2001 avant de poursuivre.

"La clé de la réussite est d'avoir un staff solide et d'avoir un groupe de joueurs unis derrière l'entraîneur. Un groupe soudé. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, évidemment, le club est fondamental : l'entraîneur doit toujours être soutenu et ils doivent empêcher quiconque de profiter des difficultés en coulisses pour semer les graines de chaos", a-t-il ajouté.

Toutefois, l'ancien sélectionneur italien pense que José Mourinho a le profil pour réussir dans la capitale italienne. "Un homme d'une énorme intelligence et dont la nomination a immédiatement soulevé l'enthousiasme à Rome. Je suis convaincu que sa volonté de jouer de nouveau les premiers rôles sera décisive", a conclu Capello.