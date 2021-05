Hugo Broos en passe de rejoindre l'Afrique du Sud!

Hugo Broos va bien reprendre du service, mais pas en République Démocratique du Congo.

Après Marc Wilmots et Michel Preud'homme, Hugo Broos avait été le troisième entraîneur belge cité pour reprendre en main la sélection congolaise, il n'en sera finalement rien. Et pour cause: l'ancien coach du Club de Bruges et du Sporting d'Anderlecht va s'engager... en Afrique du Sud.

Champion d'Afrique avec le Cameroun en 2017, Hugo Broos jouit d'une excellente réputation sur le continent africain et il a donc été désigné pour relancer Percy Tau et les Bafana Bafana, qui ont échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qui visent désormais une qualification pour le Mondial 2022.

À l'arrêt depuis la fin de son aventure à Ostende, où il avait été directeur technique et entraîneur intérimaire (avril 2019), Hugo Broos est attendu ce vendredi en Afrique du Sud et sa nomination comme sélectionneur devrait être officialisée dans la foulée.