Fin de carrière avancée: Steven Defour raccroche définitivement les crampons

Steven Defour avait certainement espéré une autre fin à sa carrière sur les terrains, mais son corps en a décidé autrement. Quelques semaines après avoir annoncé qu'il raccrocherait les crampons à l'issue de la saison, l'ancien Diable Rouge confirme que c'en est terminé pour lui.

Blessé au quadriceps, il ne pourra pas aider le Kavé à arracher un ticket européen en playoffs 2. À quatre rencontres de la fin de la saison, il met donc fin à une honorable carrière, au cours de laquelle il aura glané deux titres de champion de Belgique, un titre de champion du Portugal et 52 caps chez les Diables Rouges.

That’s it for me. Thank you all for your support during the years. Time for a new chapter 💛❤️ pic.twitter.com/RSeB5QmpuX