Kevin De Bruyne toujours sur la touche avec City: "Il s'entraînera quand il sera fit"

Laissé au repos contre Chelsea la semaine dernière, Kevin De Bruyne manquera aussi la rencontre de ce vendredi.

Inquiétudes pour Kevin De Bruyne à 16 jours de la finale de la Ligue des Champions? Le Diable Rouge avait été épargné le week-end dernier, et il ne jouera pas non plus ce vendredi à Newcastle.

Comme l'a confirmé Pep Guardiola en conférence de presse. "Kevin va mieux, mais il n'est pas encore tout à fait fit. Il ne reprendra l'entraînement que quand il sera à 100%", insiste le coach de City qui ne prendra pas le moindre risque avec son milieu de terrain.