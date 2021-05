Brandon Mechele est formel: "Un titre au rabais? On le mérite ! "

Le Club de Bruges n'est pas encore champion, mais avec 5 points d'avance à 3 journées de la fin, chaque semaine les rapproche un peu plus des lauriers.

Si le Club de Bruges n'a pas encore remporté la moindre rencontre dans ces Champion's Playoffs (comme Anderlecht et l'Antwerp), le leader du championnat a toujours la main en cette toute fin de saison. D'ailleurs le titre pourrait tomber ce dimanche en cas de résultat favorable aux Brugeois dans la rencontre entre Genk et Anderlecht.

Du coup, certains annoncent un titre au rabais pour les Brugeois, qui tirent un peu la langue depuis quelques semaines. "Un titre au rabais? On le mérite!", déclare Brandon Mechele en conférence de presse. "Un titre est un titre, on sait tous comment ça peut aller dans les play-offs. Sur toute la saison, on le mérite, play-offs ou pas play-offs."

Le défenseur du Club remet aussi l'église au milieu du village à propos du jeu de l'équipe ce jeudi: "On a ouvert le jeu et on a joué de façon spectaculaire depuis le début des play-offs, mais on a encaissé 5 buts. Nous devons aussi penser à être réalises".