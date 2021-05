Officiel : Theo Walcott rejoint définitivement Southampton

Theo Walcott vient de signer un contrat de deux ans avec Southampton, lui qui a marqué 3 buts et distillé 3 passes décisives lors de cet exercice avec les Saints.

"Le Southampton Football Club est ravi de confirmer qu'il est parvenu à un accord de principe avec Theo Walcott pour que l'attaquant revienne aux Saints de manière permanente», a communiqué le club anglais. L'intéressé a aussi exprimé son bonheur d'être encore au club la saison prochaine. «Southampton est un club qui compte tellement pour moi, et cela a été incroyablement spécial d'avoir passé cette saison à St Mary's. Mais avoir maintenant l'opportunité de revenir pour encore deux ans signifie beaucoup pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel.»

One of our OWN 😇#SaintsFC is delighted to announce it has reached an agreement in principle with @theowalcott for him to return to the club permanently: