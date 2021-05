"Ils le méritent": Eden Hazard, premier supporter du LOSC dans la course au titre

"Dès que je peux, je regarde les matchs": Eden Hazard a laissé une partie de son cœur à Lille, et il sera sans doute un spectateur attentif de la dernière journée de Ligue 1 qui pourrait permettre à Lille de rééditer l'exploit.

Dans un entretien accordé au site officiel du LOSC, dix ans après le dernier sacre lillois, auquel il avait largement contribué, le Brainois admet être impressionné par la saison de son ancien club. "Honnêtement, s’ils sont champions cette saison, ce serait encore mieux que nous en 2011, car il y a maintenant le PSG version Qatar, ce qui rend ce championnat encore plus difficile à remporter", estime-t-il.

Et il espère évidemment que les Dogues termineront le travail. "Les supporters le méritent", insiste-t-il. "Quand on a remporté ce doublé, ils avaient dû attendre plus de 50 ans pour voir le club soulever un trophée. Et dans cette période compliquée, ça ferait du bien à tout le monde. Les gens du Nord le méritent et surtout les joueurs", conclut Eden Hazard.