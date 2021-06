Vital Borkelmans n'est plus le sélectionneur de la Jordanie

La collaboration entre Vital Borkelmans et la Jordanie arrive à son terme. L'ancien T2 des Diables Rouges a présenté sa lettre démission après avoir manqué la qualification à la Coupe du Monde avec la sélection jordanienne.

Luc Nilis et Stéphane Van der Heyden, adjoints de Borkelmans, ont également présenté leur démission. Les dirigeants jordaniens ont nommé l'Irakien Adnan Hamad comme nouveau sélectionneur.

Officially: Jordanian national team accept the resignation letter of Vital Borkelmans after the last elimination from WC qualifications.



Jordan appoint Iraqi manager Adnan Hamad and he will start his duties from next match against South Sudan in Arab Cup play-offs in 21/6. pic.twitter.com/9VjqR17Um4