Rien ne semble impossible Erling Haaland : "Ma carrière va déjà très vite"

Le Norvégien est l'un des joueurs les plus courtisés de la planète football avec Kylian Mbappé.

Erling Braut Haaland cartonne avec le Borussia Dortmund et se retrouve dans le viseur de Chelsea ou encore du Real Madrid auraient. Pas de quoi chambouler le Norvégien, qui vise très haut.

"J'ai fait quelques pas au cours des dernières années et je pense qu'ils ont été de bons pour moi pour sortir de ma zone de confort et me développer encore plus. Je veux me mettre au défi dans tout ce que je fais. C'est quelque chose auquel je pense. C'est aussi à chacun de toujours le faire. Les gens peuvent parfois être trop à l'aise de rester dans leur "zone", donc je pense qu'il est important de sortir de ça (...) Ma carrière va déjà très vite mais aussi à une vitesse que j'aime. C'est vrai que je suis jeune mais je me fixe des objectifs tout le temps et je ferai tout pour les atteindre", a confié le buteur âgé de 20 ans lors d'un entretien accordé au Telegraph.