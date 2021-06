OFFICIEL: Benitez est le nouveau manager d'Everton

Everton vient d'annoncer que Rafa Bénitez était le nouveau coach du club. Une nomination qui était dans l'air et qui est désormais officielle.

Cette nomination ne fait plaisir à personne du côté des supporters puisque Benitez a été le Manager des Reds de Liverpool de 2004 à 2010. Il est d'ailleurs seulement le deuxième de l'histoire à avoir la "chance" de coacher les deux équipes. Le premier était un certain William Edward Barclay qui a coaché Everton en .... 1888 et Liverpool en 1892.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.