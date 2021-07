Franck Kita prend la défense de Mogi Bayat : "C'est un excellent agent"

Souvent critiqué pour ses relations étroites avec le FC Nantes, Mogi Bayat peut compter sur le soutien de Franck Kita. Le directeur général des Canaris a pris la défense de l'agent de joueur.

Les rapports entre le FC Nantes et Mogi Bayat sont souvent pointés du doigt. Ce dernier est régulièrement critiqué pour son implication dans de nombreux transferts des Canaris. Mais le directeur général du club, Franck Kita, a choisi de mettre les choses au clair, dans des propos accordés à Ouest-France.

En effet, le fils du président Waldemar s'est exprimé sur la supposée influence du Franco-Iranien dans les affaires de la Maison jaune. "Tous les clubs ont un réseau d'agents préférentiel. Lui est un excellent agent, très présent sur le marché. C'est un des plus gros agents. Sur les six derniers transferts, les quatre de la saison dernière et les deux de cette année, aucun n'a Mogi Bayat pour agent [...] Je pense que vous lui donnez un impact trop important. Le président et le coach ont assez de caractère pour ne pas se faire dicter les choses par quelqu'un."

Sur les dernières années, Mogi Bayat est intervenu dans plusieurs opérations entre des clubs belges et le FC Nantes via sa société Creative & Managment Group. On peut notamment citer les transferts de Joris Kayembe, Renaud Emond ou encore celui de Kara Mbodj, qui ont tous le frère de Mehdi comme agent. C'est pourquoi, Mogi Bayat est souvent considéré comme le directeur sportif officieux du FCN. Une rumeur démentie par Franck Kita.