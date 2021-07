Bonucci rend hommage à son adversaire: "Le match le plus difficile de ma carrière"

Le défenseur de l'Italie et de la Juventus en a vu de toutes les couleurs face à l'armada espagnole.

Au bout du suspense, l'Italie s'est qualifiée en finale de l'Euro en battant l'Espagne (1-1, 4-2 tab), mardi, en demi-finales à Londres. Au sortir de ce terrible combat, le défenseur central de la Juventus, Leonardo Bonucci (34 ans), a tenu à féliciter la Roja.

"C'est le match le plus difficile que je n'ai jamais joué. Mes compliments à l'Espagne pour ce qu'ils ont mis sur le terrain. Encore une fois, l'Italie a montré des valeurs, du cœur, de la capacité à souffrir. C'est une joie conquise dans la souffrance, c'est encore plus beau. On savait qu'ils pourraient présenter des surprises au coup d'envoi, Luis Enrique l'a déjà fait dans sa carrière. Ils ont fait un grand match", a souligné le Turinois après la partie.

Neuf années après un cuisant échec contre la Roja (0-4), Bonucci aura l'occasion de remporter son premier Euro face à l'Angleterre ou le Danemark, dimanche, en finale.