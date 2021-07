L'analyse sévère d'Hendrik Van Crombrugge: "Nous devons apprendre plus vite de nos erreurs"

Des erreurs individuelles et un manque de créativité offensive: le Sporting d'Anderlecht du match d'ouverture a affiché les mêmes manquements que celui des mauvais jours de la saison dernière...

Le Sporting d'Anderlecht est passé à côté de sa rentrée contre l'Union et n'a pas gâté ses supporters, qui étaient de retour dans les tribunes du Lotto Park après près d'un an d'absence et qui n'ont d'ailleurs pas hésité à copieusement siffler les Anderlechtois pendant et au terme de la rencontre.

"On donne les buts trop facilement"

Logique pour Hendrik Van Crombrugge. "Après une performance et un résultat pareils, les coups de sifflet sont justes, le public a le droit de nous faire comprendre qu'il n'est pas content."

Le Sporting avait pourtant pris la rencontre par le bon bout, et il s'en est fallu de peu pour que Francis Amuzu ouvre le score, mais les Mauves ont ensuite commis des erreurs qu'ils ont payées cher. "Il a manqué beaucoup de choses. Les deux premiers buts, ce sont des erreurs individuelles, on les donne trop facilement", regrette le portier du Sporting.

"Eviter les erreurs et apprendre plus vite"

"Nous voulons grandir, et le plus rapidement possible, mais alors on ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Pour nous améliorer, nous devons d'abord commettre moins d'erreurs et ensuite apprendre plus vite des erreurs qu'on commet."

Mais le Sporting a aussi péché offensivement, dimanche soir, et Hendrik Van Crombrugge ne le nie pas. "On n'a pas créé assez d'occasions et le problème a peut-être été mental. On a mis du temps à digérer les buts encaissés."