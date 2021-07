John van den Brom donne plus d'explications sur l'absence d'Onuachu : "Quand Paul ne sourit plus, vous savez que quelque chose ne va pas"

Pas de Paul Onuachu au KRC Genk. Le taureau d'or de la saison dernière n'était pas bien dans sa tête et est resté sur la touche d'un commun accord.

Titulaire lors de la Supercoupe et au Standard de Liège, Paul Onuachu n'était pas présent sur la pelouse ce vendredi contre Ostende lors de la deuxième journée de championnat. John van den Brom a expliqué l'absence de son buteur.

"Je me suis entraîné avec Paul toute la semaine. A mes yeux, il n'était pas prêt à jouer. Quand je l'ai confronté, il a confirmé mes soupçons. Il a dit qu'il n'était pas à 100 % dans sa tête. Avec une personne comme Cyriel Dessers à portée de main, le choix est vite fait", a déclaré Van den Brom à l'issue de la rencontre. "Je pense que Cyriel a fait un très bon match, il a bien rempli son rôle de numéro 9. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué", a souligné le technicien néerlandais.

Le coach principal de Genk a ensuite donné plus de détails sur l'absence de Paul Onuachu. "Cela n'a rien à voir avec un transfert, mais ce garçon n'est pas frais dans sa tête. Et c'est possible ! Quand un extraverti comme Paul ne sourit plus, vous savez que quelque chose ne va pas", a conclu John van den Brom, qui a botté en touche quant au fait de savoir si Onuachu sera disponible contre le Shakhtar Donetsk mardi prochain.