Mbaye Leye heureux du mental affiché : "C'est ça qui fera la différence"

Comme en négatif du match de la semaine passée face à Genk, le Standard a profité des dernières minutes pour frustrer son adversaire, cette fois en allant prendre les trois points. Mbaye Leye est heureux de l'état d'esprit affiché.

Le Standard et Zulte étaient au coude-à-coude pendant longtemps dans ce match, mais les Flandriens pouvaient se sentir frustrés au terme d'une rencontre lors de laquelle ils ont eu les meilleures occasions (sans parler du penalty qui fait parler). "Les deux mi-temps ont été comparables, avec des occasions des deux côtés. C'est certain qu'ils auraient aussi pu faire la différence", concède Mbaye Leye. "Mais j'ai adoré la mentalité de mes joueurs, afin d'aller chercher cette victoire".

Car l'entraîneur liégeois le sait : un déplacement au Gaverbeek n'est pas facile - surtout pour les Rouches. "J'ai joué ici et je sais que si tu ne joues pas à fond, tu y perds des points. Je sais que le match face au Standard est l'une des rencontres de la saison et qu'on devait donc venir ici motivés", affirme Leye. "Lire ce matin que cela faisait si longtemps (depuis 2015, nda) sans gagner ici, ça a procuré une motivation supplémentaire également".

L'état d'esprit, la clef

Face à Genk, déjà, le Standard avait séduit son public, sans la victoire au bout. "C'est la manière et l'état d'esprit qui sont très importants dans ce début de saison. On connaît les limites financières du club, on sait qu'on va devoir faire la différence en groupe", pointe Mbaye Leye. "Je n'ai pas douté malgré le scénario du match, car je sais qu'avec la mentalité qui est en train de se construire dans le groupe, on peut aller loin".

