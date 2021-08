William Balikwisha élu meilleur joueur d'un prestigieux tournoi U21

Le tournoi européen U21 de football était de retour au centre technique Henri-Guérin de Ploufragan (Côtes-d'Armor) ce 30 juillet au 1er août 2021. Huit équipes dont le Standard de Liège étaient présentes

Huit centres de formation se sont affrontés lors du tournoi. Le Standard de Liège, tenant du titre, faisait partie du groupe A avec le Stade brestois, l’OGC Nice, et le RC Lens. Dans le groupe B, on retrouvait le Stade rennais, l’Olympique de Marseille, En Avant Guingamp, et le FC Metz. Mais les Rouches ne sont pas parvenus à se qualifier pour la phase finale et donc à conserver leur titre. À cause de deux cas de Covid-19 détectés au sein des équipes de de Lens et de Nice, le tournoi n’a pas été à son terme.

Toutefois, un certain William Balikwisha est sorti du lot. L'ailier, qui a été relégué dans le noyau Espoirs du matricule 16 par Mbaye Leye, a impressionné tous les observateurs présents durant la compétition et a même été élu meilleur joueur du tournoi.

De quoi pousser le T1 du Standard de Liège à lui faire de nouveau confiance. Quoiqu'il en soit, le joueur âgé de 22 ans devrait voir plusieurs clubs venir frapper à sa porte durant cet été.

À noter que Geoffrey Valenne a été élu meilleur entraîneur du tournoi.