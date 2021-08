Complications en vue pour Wolfsburg : l'adversaire des Loups dépose plainte suite au match de coupe

Le SC Preußen Münster a officiellement déposé une plainte auprès de la fédération allemande.

C'est avec Koen Casteels (titulaire) que Wolfsburg l'avait difficilement emporté 1-3 en coupe ce week-end face à Preußen Münster.

Toutefois, Mark Van Bommel avait effectué un remplacement de trop, une entorse au règlement qui pourrait coûter cher aux Loups. Ceux-ci pensaient qu'un remplacement supplémentaire était autorisé dans le cas d'une prolongation, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas.

Preußen Münster, qui évolue en quatrième division, a réagit via communiqué : "Nous avons tenu tête à une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, dans un match de coupe passionnant et passionné et, avec le soutien de nos supporters, nous avons forcé le VfL Wolfsburg à jouer les prolongations. Avec ce changement supplémentaire, notre invité a influencé de manière décisive le match, et ce, à notre désavantage", explique le directeur sportif Peter Niemeyer.

Le directeur de Wolfsburg, Jörg Schmadtke, a reconnu que Van Bommel avait fait une erreur : "Nous sommes extrêmement frustrés et déçus, car cela n'aurait jamais dû se produire. Nous analyserons l'affaire en profondeur et veillerons à ce que cela ne se reproduise pas."