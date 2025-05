Toby Alderweireld n'a pas disputé ses dernières minutes au Bosuil : un dernier objectif pour le capitaine de l'Antwerp !

L'hommage rendu à Toby Alderweireld lors du dernier match des Playoffs à domicile était mémorable. Mais le Bosuil va encore pouvoir voir son capitaine en action.

Toby Alderweireld (36 ans) a réussi son pari : durement touché à quelques semaines des Playoffs, il est revenu sur les terrains pour recevoir un vibrant hommage lors du match de l'Antwerp face à l'Union Saint-Gilloise.

Pour l'occasion, le capitaine de l'Antwerp est monté en toute fin de rencontre, et n'a donc disputé que 4 petites minutes. Mais si c'est ce match qui a été choisi comme moment pour ses adieux en grande pompe, le Bosuil reverra encore jouer Alderweireld une dernière fois.

Le défenseur central sera en effet laissé au repos pour le match de ce week-end et ne sera pas sur le banc pour le déplacement au Club de Bruges. Andries Ulderink devrait d'ailleurs laisser souffler de nombreux cadres, affirme le Nieuwsblad.

L'objectif est clair : se préparer au mieux pour le barrage de jeudi prochain, face au Sporting Charleroi. Un match qui doit offrir un ticket européen au Matricule 1 en cas de victoire (il ne s'agit pas d'un barrage aller-retour). La rencontre de ce dimanche n'a plus aucun enjeu sportif pour l'Antwerp.

Alderweireld espère donc pouvoir jouer un rôle plus conséquent dans l'ultime rencontre de la saison et, donc, ce qui sera ses véritables adieux à la fois au Bosuil et au football professionnel. Pourrait-il débuter ? On en doute, mais il espère bien partir en beauté...