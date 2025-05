Loïs Openda en route vers un départ du RB Leipzig cet été ? Voici le montant réclamé par le club allemand

Le RB Leipzig est ouvert à un départ de Loïs Openda cet été. Le club allemand demande 60 millions d'euros pour son buteur.

Loïs Openda ne disputera pas de compétitions européennes avec Leipzig la saison prochaine. Suite à la septième place du club allemand en Bundesliga, seules les compétitions nationales seront au rendez-vous la saison prochaine. Voici un facteur qui pourrait peut-être avoir un impact sur son futur.

Mais alors, le natif de Liège sera-t-il encore dans cette équipe la saison prochaine ? Les dirigeants des Roten Bullen seraient en tout cas ouverts à un départ.

Selon le journaliste Sky Sport, Philipp Hinze, ces derniers demandent 60 millions d'euros pour leur avant-centre. Arrivé en juin 2023, le joueur belge pourrait quitter le club en cas d'offre jugée suffisante.

La saison que vient de vivre Openda avec l’équipe allemande a été en dents de scie. Prolifique à certaines périodes, il a connu des moments sans, avec de grosses périodes de disette entre le 20 décembre et le 14 février inclus notamment. Sa fin de saison n’a pas non plus eu de quoi forcément attirer d’autres équipes, puisqu’il n’a plus inscrit le moindre but depuis le 11 avril dernier.

Reste maintenant à savoir si des clubs seront prêts à débourser la somme demandée par Leipzig pour s'attacher ses services et si le joueur lui-même est ouvert à un départ. Ses coéquipiers Benjamin Sesko et Xavi Simons pourraient également partir cet été. Ces derniers sont estimés à 80 millions d'euros chacun.